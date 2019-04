"Ich bin der City-Missionar!"

Radiowanderer Tom Walek (47) ist in den Osterferien wieder auf Österreichs schönsten Wegen unterwegs. Am Ostersonntag kann man auf Ö3 in der Sendung "Walek wandert" hören, wie er mit Dompfarrer Toni Faber (57) auf dem Stadtwanderweg 1a ins Gespräch kommt.

Umfrage Gehen Sie gerne wandern? Ja, sehr gerne.

Ja, ab und zu.

Ist eher nichts für mich.

Nein, mag ich nicht.

Ich weiß es nicht.

Umgang mit Medien

Über den Umgang mit Medien sagt der Dompfarrer: "Es braucht Menschen, die von der Kirche her missionarisch bereit sind, hinauszugehen.

Wir erreichen über die regelmäßigen Sonntagsgottesdienst-Besucher ein Prozent der Wienerinnen und Wiener. Wenn ich mich mit diesem einen Prozent nicht begnügen will, muss ich die Medien bedienen und hinausgehen, dorthin wo die Menschen sind".

Und dazu: "Ich bin da aber nicht der Society-Seelsorger, sondern der City-Missionar." Mehr vom ausgedehnten Spaziergang durch die Weinberge am Kahlenberg am 21. April ab 9.00 Uhr im Hitradio Ö3.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)