"Ich habe gelernt, mit dem Schmerz zu leben!"

Der 18. August 2017 - der Tag, an dem sich das Leben von Schauspieler Morteza Tavakoli (36) schlagartig änderte: Sein älterer Bruder Reza (38) nahm sich das Leben.

"Ich habe mittlerweile gelernt, mit dem Schmerz zu leben, aber vergessen wird er nie", so Tavakoli im Gespräch mit "Heute".

Momentan werden Erinnerungen an die schlimmste Zeit wöchentlich wachgerüttelt, da Morteza damals für die aktuelle Staffel von "Schnell ermittelt" vor der Kamera stand.

"Ich kann mir die Folgen gar nicht ansehen", gesteht er.

Doch Tavakoli hat in Erinnerung an seinen Bruder einen Weg gefunden, andere zu unterstützen: "Ich helfe ehrenamtlich im Kinderhospiz. Die Familien dort benötigen Menschen, die ihnen zur Seite stehen. Ich kann nachvollziehen, wie sie sich fühlen und was sie brauchen."

Unter der Notrufnummer 142 gibt es Hilfe bei Selbstmordgedanken

