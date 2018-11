"SNF"-Tara: Trennungsgerüchte falsch!

"Tara: Supersexy nach Blitztrennung" titelt eine Österreichische Tageszeitung - doch das ATV-Sternchen will von einer Trennung gar nichts wissen.

Auf Tinder ist nun ein falsches Profil der Neo-Designerin aufgetaucht, was die Gerüchteküche anheizte. In einer Instagram-Story schreibt die 25-Jährige: " Lieber einen Bericht schreiben, als mal nach zu fragen, oder? Sorry Jungs, ich bin nicht auf Tinder!"

Tara ist nach wie vor mit ihrem Maxim zusammen: "Wie in jeder Beziehung gibt es auch mal Streit. Auch wir haben Höhen und Tiefen, sind aber nicht getrennt!", verrät sie "Heute".

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(vaf)