Übernimmt Lugner Missen-Zirkus?

Die Wahl der neuen Miss Vienna vergangene Woche ist momentan in aller Munde. Klar, dass sich nun auch der Baumeister der Nation zu Wort meldet.

Was geschah ("Heute.at" berichtete): Nach einer angeblich manipulierten Wahl, bei der Beatrice Körmer als Siegerin hervorging, wurde der Wien-Lizenznehmerin Agnes Goebel die Lizenz entzogen, der Miss die Krone aberkannt. Die Wahl soll wiederholt werden.

So weit, so gut – doch was hat Richard Lugner (86) jetzt damit zu tun? Laut Gerüchteküche soll er die neue Wahl ausrichten.

"Ich habe das schon Frau Goebel angeboten. Aber nur als Location (Anm. d. Red.: Lugner City), nicht als Lizenznehmer", so Lugner auf Anfrage von "Heute".

Und weiter: "Heimo (Turn; Anm. d. Red.: der Partner von Beatrice Körmer) hat mir gestern mitgeteilt, dass Bea nicht von der Aberkennung des Titels informiert wurde und daher noch Miss Vienna ist."

