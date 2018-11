Österreicher darf Stephen-King-Roman verfilmen

Stephen King (Bild: imago stock & people) Steven King hat den Vertrag unterschrieben. (Bild: privat) Stephen King (Bild: imago stock & people)Steven King hat den Vertrag unterschrieben. (Bild: privat) Bildstrecken Erste Setbilder von Pennywise aus Stephens Kings "It"

„So unglaublich es klingen mag, ich habe die Filmrechte über ein Werk von Stephen King erhalten“, kann der oberösterreichische Regisseur Patrick Haischberger (34) sein Glück kaum in Worte fassen.

„Ich habe meine Kontakte in Amerika spielen lassen und Kings Sekretärin hat dann den Kontakt zum Meister hergestellt. Ich hab ihm von mir erzählt und was ich bisher auf die Beine gestellt habe. Er war beeindruckt.“ Kein Wunder also, dass der Vertrag bereits unterschrieben auf Haischbergers Tisch liegt. „Es ist eine gewaltige Ehre den gruseligen Roman ‚Rainy Season‘ in ein Drehbuch zu verwandeln. Ich bin nämlich ein großer Fan von Stephen King, besitze alle seine Werke“ erzählt der Linzer im „Heute“-Talk. Die Dreharbeiten sollen bereits 2019 starten.

(cor)