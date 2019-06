"United in Diversity" 08. Juni 2019 12:23; Akt: 08.06.2019 12:26 Print

Vorhang für den letzten "Life Ball" fällt

Zum (wohl) letzten Mal findet am Samstag der "Life Ball" in Wien statt. Tausende Menschen werden unter dem Motto "Vereint in Vielfalt" eine riesige Party feiern.