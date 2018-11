Adriana Zartl: "Mit Humor durch harte Zeiten"

In der Vorweihnachtszeit wird gebacken was das Blech hergibt!

Dieses Mal in der Wiener Bäckerei Szihn für die Kinderkrebshilfe (von jeder gekauften "Kürbiskernwurzl" werden 10 Cent gespendet.)

Eine, die sich da besonders engagiert, ist Adriana Zartl - aus gutem Grund: Ihr Sohn Luca (8) erkrankte 2013 an Krebs un dbesiegte ihn zum Glück zwei Jahre später.Eine harte Zeit für die gesamte Familie.

"Humor bewahren und niemals aufgeben!", so Zartls Rezept. "Ich weiß es hürt sich absurd an in einer so entsetzlichen Situation, aber genau das hält alle am Leben: verrückte Sachen machen und auf so manches einfach pfeifen!"

(vaf)