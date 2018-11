Alina will Sylvie Meis' Dessous-Model werden

Heidi Klum tut es, warum nicht also auch Sylvie Meis? Das dachte sich wohl RTL und schickt die gebürtige Holländerin mit einer Model-Casting-Show ins Rennen. Ab 21. November dürfen leicht bekleidete Mädchen um den Sieg bei „Sylvies Dessous Model“ posen und natürlich so manch bittere Träne verdrücken.

Unter all den hübschen angehenden Models ist auch Wienerin Alina Chlebecek (25). „Ich möchte durch Ausstrahlung, Zielstrebigkeit und Talent auffallen, anstatt mit unangebrachtem Verhalten vor der Kamera“, verrät die fesche Blondine im Gespräch mit „Heute“. Und wie hat die Austro-Schönheit Sylvie Meis erlebt? „Sie eine sehr professionelle, zielstrebige Frau, die zu jeder Zeit genau weiß, was sie will und wie sie sich perfekt in Szene setzt. Als ‚Model Mama‘ a la Klum würde ich Sylvie nicht beschreiben. Sie ist eine erfolgreiche Business Woman, an der man sich ein Beispiel nehmen kann!

Wie alt bist du?

Alina: "Ich wurde am 16. Jänner 1993 geboren, bin also 25 Jahre alt."

Woher kommst du genau?



Alina: "Ich bin in Wien auf die Welt gekommen und in Niederösterreich, Deutsch-Wagram, aufgewachsen. In Wien habe ich ein Gymnasium besucht, welches ich mit Matura abgeschlossen habe. Danach bin ich in der Hauptstadt geblieben und auch hierher gezogen, wo ich bis heute im 23. Bezirk lebe."

Warum hast du dich bei der Show beworben?

Alina: "Ich bin durch eine Followerin auf Instagram () auf die Castingausschreibung für eine neue Dessous TV-Show auf RTL aufmerksam geworden. Bei der Ausschreibung stand damals allerdings noch nicht fest, dass es sich bei dem Format um "Sylvies Dessous Models" handelt. Es war sozusagen eine "Blind-Bewerbung".

Aufgrund der Häufigkeit an Unterwäsche Jobs und den Rückmeldungen meines Umfeldes habe ich für mich beschlossen, meine Karriere noch gezielter im Wäsche Bereich zu pushen, und somit an der Show teilzunehmen."



Wie willst du Sylvie dazu bringen, sich für dich zu entscheiden?

Alina: "Ich möchte in jedem Fall durch Ausstrahlung, Zielstrebigkeit, Professionalität, Talent, Leidenschaft an der Sache und meinem Brennen für den Beruf des Models auffallen, anstatt mit unangebrachtem Verhalten vor der Kamera.

Und natürlich auch durch meinen Körper, da ich in Vorbereitung auf die Show extra hart trainiert habe und mir dadurch für Sylvie, aber natürlich auch für die Zuschauer, eine optisch ansprechende Performance von mir selbst erwarte."

Wie war die Arbeit mit Sylvie Meis?

Alina: "Sylvie Meis ist eine sehr professionelle, zielstrebige Frau, die zu jeder Zeit genau weiß, was sie will und wie sie sich perfekt in Szene setzt.

Mir hat bei vielen Situationen während des Drehs meine Erfahrung als Model sehr geholfen - als "Model Mama" a la Heidi Klum würde ich Sylvie nicht beschreiben. Sie ist definitiv eine erfolgreiche Business Woman, an der man sich ein Beispiel nehmen kann!"

Was hast du durch die Show lernen können?



Alina: "Bleibe dir auch in schwierigen Zeiten stets selbst treu und fokussiere dich auf dein Ziel und auf das, was du kannst.

Verliere niemals den Glauben an dich selbst und vertraue auf deine Intuition!

Lass dir dein Lächeln und die Freude an der Sache nicht nehmen - der Weg ist das Ziel!"

Was machst du beruflich - was sind deine Hobbys?

Alina: "Nach meinen zwei abgeschlossenen Studien betreibe ich das Modeln mittlerweile hauptberuflich.

Was dieser Job mit sich bringt sind natürlich auch eine gewisse Affinität zu Sport und gesunder Ernährung, also somit auch zum selbst Kochen.

Mir ist es vor allem in sehr arbeitsreichen Zeiten sehr wichtig, Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden zu verbringen.

Leider kommt folgendes mittlerweile etwas zu kurz, aber ich bin auch sehr gerne kreativ tätig, ich tanze gerne, lese Fantasy Romane oder bin draußen in der Natur Fahrrad fahren. Eine meiner größten Leidenschaften ist aber definitiv das Reisen, was sich mit meinem Beruf zum Glück sehr gut vereinbaren lässt."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cor)