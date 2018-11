André Heller bei "Wider die Gewalt"-Gala geehrt

Schon der Beginn des Abends war fulminant! Die "Junge Philharmonie" unter ihrem Dirigenten Michael Lessky spielte Mozarts 1. Satz aus der g-Moll Symphonie und begleitete die Sopranistin Katrin Targo bei ihrer Hommage an Leonard Bernstein (feiert 2018 seinen 100. Geburtstag!) „A Simple Song“.

Marika Lichter sang für ihn einen ihrer Erfolgstitel aus der Schlagerzeit „Allein“, dessen Text André Heller vor 50 Jahren für sie geschrieben hatte, was den geehrten überraschte und freute. Journalist Friedo Hütter hielt die Laudatio und In seiner klugen und berührenden Dankesrede sagte Heller:

“Herzensbildung sollte das mit Abstand wichtigste Lehrfach in der Schule sein. Sie ist die Basis des Respekts, den wir einander aufgrund unserer Verschiedenheit schulden“.

Der mit 5.000 Euro dotierte Tolerance Award wurde von Brigitte Annerls "Lenuspharma" gestiftet und wird von André Heller an den tunesischen Verein "Al Haouz“, wo analphabetische Mütter und ihre Kinder unterrichtet werden, übergeben.

Der "Wider die Gewalt"-Award wurde in diesem Jahr an den ursprünglich aus Argentinien stammenden Sänger Semino Rossi vergeben. Familienministerin Dr.Juliane Bogner- Strauß hielt die Laudatio und übergab den 10.000 Euro hoch dotierten Preis an den Sänger.

Die 10.000 stiftete Rossi an den Tiroler Verein „Frauen gegen VergGEWALTigung“.

„Ich lebe schon seit vielen Jahren in Tirol und bin dort sehr glücklich, sagte der Sänger. Aber ich erinnere mich auch, wie ich schon als Kind mit meiner Mutter in die Slums von Buenos Aires ging, um anderen Kinder Essen zu bringen. Helfen ist in unserer Familie Tradition“, so Rossi.

Er ließ es sich nicht nehmen, sich bei seinem Auftritt mit Liedern aus seiner Heimat total unplugged mit seiner Gitarre selbst zu begleiten und verblüffte mit diesem Auftritt Viele im Publikum.

Das Moderatorenduo Johanna Setzer und Alfons Haider führten liebevoll und professionell durch den Abend und bewarben auch wieder die Jahresuhr des Gemeinnützigen Vereins, gespendet von Jacques Lemans, die um 50 Euro bei der Gala verkauft wurde.

„Ich bin sicher, dass wir auch in diese Jahr wieder einen Reinerlös von 50.000 Euro an die Vereine übergeben können. Ich danke auch diesmal wieder allen KünstlerInnen, SponsorInnen, meinem Team und natürlich unserem großartigen Publikum für diesen wunderbaren Abend. Die Latte ist hoch gelegt für unsere Jubiläumsgala „30 Jahre Wider die Gewalt“ am 11. November im Wiener Konzerthaus“ fasst Geschäftsführerin Marika Lichter den Abend zusammen.

