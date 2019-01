Bike & Ski: Heiße PS-Power auf Ellmaus Pisten

Wenn Weltcup-Skistars mit Harley-Davidson Motorradfahrern auf einer Skipiste um die Wette fahren, dann sind Schaulustige garantiert.

So auch am 12. Jänner in Ellmau, als Skistar Reinfried Herbst in die Rolle des Veranstalters schlüpfte und mit zahlreichen Skiprofis, Bike-Legenden, Foodtruckfestival sowie musikalischen Chartstürmern zum rasanten Bike & Ski Event ins tiefverschneite Ellmau am Wilden Kaiser rief.

Sport- und Partybegeisterte fanden sich direkt an der Stangl-Leit Piste ein, um das spektakuläre „Mensch gegen Maschine“ Rennen live zu erleben. Mit dem Tourismusverband Ellmau am Wilden Kaiser und der Bergbahn Ellmau-Going freut sich das CO-Veranstalterteam rund um Reinfried Herbst über das gelungene Eventformat, dass 2020 garantiert seine Fortsetzung finden wird!

Bereits am Freitag fiel mit Winter-Streetfood- und Welcome-Party by Kultband Jabberwalky der Startschuss zur Bike & Ski in Ellmau 2019. Adrenalingefüllt ging es am Samstag dann endlich in den spektakulären Wettkampf im Schnee.

Zahlreiche internationale Skistars, darunter unter anderem die aktuellen ÖSV Athleten Romed Baumann, Pistenlegende Klaus Kröll, Slalom-Weltmeister Manfred Pranger, die italienischen Skihelden Cristian Deville, Patrick Thaler und Manuela Mölgg sowie auch der beliebte und ehem. US-Skistar Tim Jitloff stellten sich bei Flutlicht an die Startlinie der legendären Stangl-Leit Piste und kämpften in 2er Teams um die beste Rennzeit im Bergab- und Bergaufmodus.

Samstagabend stürzten sich die Promis dann todesmutig die Piste hinab, oder auch bergauf.

Um 20.00 Uhr hieß es endlich „GO“ für die insgesamt 26 Rennteilnehmer. Den Start machten dabei die Skifahrer dessen Aufgabe es war, schnellstmöglich den Buzzer im Zielgelände zu erreichen und zu drücken damit der Teampartner die Piste auf seiner Harley im Bergaufmodus bestreiten konnte.

Besonders im zweiten Durchgang war großer Siegeswille gefragt denn wiederkehrender Schneefall erschwerte das Rennen für Ski- und Harleyfahrer gleichermaßen.

„Direkt nach dem Rennen kann ich nur eines sagen: der helle Wahnsinn! So viel Schnee und so viel krasse Bikes“, schwärmt Moderatorin Sonya Kraus vom Event.

