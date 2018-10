Benefizkonzert 31. Oktober 2018 11:51; Akt: 31.10.2018 12:17 Print

Blues Brothers im Auftrag des Roten Kreuzes

Am 3. November spielen "Jake" und "Elwood" in Brunn am Gebirge für den guten Zweck und unterstützen das Rote Kreuz - weitere Promis eilen zur Hilfe.