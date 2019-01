David Hasselhoff fliegt mir Kran auf die Bühne

Noch am Mittwoch war Saalbach-Hinterglemm von der Außenwelt abgeschnitten.

US-Star David Hasselhoff hat seine Fans via Facebook über seinen Aufenthalt dort auf dem Laufenden gehalten - unter anderem auch mit einem lustigen Video von einer kleinen Tiefschneewanderung im Bademantel ("Heute" berichtete).

Auf der Walleggalm in Hinterglemm spielte "The Hoff" am Donnerstag ein Konzert und trotz der Schneemassen kamen zahlreiche Fans die ausgelassen zu den Ohrwürmern des Amerikaners schunkelten.

Der Zugang zur Bühne war jedoch nicht ohne Hilfe möglich:

Im Gegensatz zur Berliner Mauer, die "The Hoff" mit "I've been looking for freedom" einst "zu Fall" brachte, scheiterte der 66-Jährige an den Schneemauern.

Mit einem Kran ließ er sich in mitten seiner Fans absetzen. Auch die obligatorische Rettungsboje hatte der Kult-Star natürlich dabei!



David Hasselhoff rockt im Schnee (Bild: Franz Neumayr)

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(vaf)