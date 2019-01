Ehepaar Netrebko eröffnet Opernball 2019

Wenn im Anschluss an die Ballettvorstellung von Schwanensee am 25. Februar alle Opern- und Ballettdekorationen von der Bühne abtransportiert, die Sitzreihen im Parkett ausgeräumt und Zuschauerraum und Bühne in einen großen Ballsaal umgebaut werden, verwandelt sich die Wiener Staatsoper zum Austragungsort der renommiertesten Ballveranstaltung Österreichs: des Wiener Opernballs.

Der vielfach als „Höhepunkt der Ballsaison“ bezeichnete Abend findet dieses Jahr amDonnerstag, 28. Februar 2019 zum 63. Mal nach dem Zweiten Weltkrieg statt, zum dritten Mal unter der organisatorischen Leitung von Maria Großbauer.

Die künstlerische Eröffnung

Hochkarätig besetzt ist das von Staatsoperndirektor Dominique Meyer zusammengestellte künstlerische Eröffnungsprogramm : Es singt – zum dritten Mal am Wiener Opernball –Starsopranistin KS Anna Netrebko und – zum ersten Mal bei der Opernballeröffnung – Yusif Eyvazov („Il bacio“ von Luigi Ardigi respektive „Nessun dorma“ aus Turandot von Giacomo Puccini sowie gemeinsam „O soave fanciulla“ aus La Bohème von Giacomo Puccini).

Das Wiener Staatsballett – mit den Ersten SolotänzerInnen Olga Esina, Nikisha Fogo, Maria Yakovleva, Denys Cherevychko, Davide Dato und Solotänzer Jakob Feyferlik an der Spitze – und die Ballettakademie der Wiener Staatsoper tanzen zu Morgenblätter, Walzer, op, 279 von Johann Strauß (Sohn) in einer eigens für den Opernball kreierten Choreographie von Florence Clerc.

Insgesamt 144 Debütantenpaare aus 13 verschiedenen Ländern bilden das Jungdamen- und Jungherren-Komitee und ziehen zu Beginn der Eröffnung in den Ballsaal ein. Zum ersten Mal zeichnet die oberösterreichische Tanzschule Santner für die Choreographie der Eröffnungspaare verantwortlich.

Tattoo-Studio am Opernball?

Getreu dem Motto des Wiener Opernballs "Alles Oper" werden in diesem Jahr Opernzitate nicht nur in Form von Dekoration und Kulinarik erlebbar: abwaschbare Klebe-Tattoos mit charmanten Opernzitaten stehen kostenfrei für die Besucher zur Verfügung.

Mit Sprüchen, wie "Der Spaß ist nach meinem Geschmack" (Don Giovanni) oder "Königin der Nacht" (Die Zauberflöte) auf der Haut können die Gäste dann am Ball der Bälle glänzen.





