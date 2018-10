Ehrenmitgliedschaft für Kurt Schreibmayer

Seit 40 Jahren ist Kurt Schreibmayer Ensemblemitglied der Volksoper und hat an seinem Stammhaus seit seinem Debüt am 22. Mai 1987 in „Die drei Pintos über 1620 Vorstellungen, davon 35 Premieren bzw. Uraufführungen gespielt.

Der Tenor überzeugt mit seiner Stimme, Bühnenpräsenz und Spielfreudigkeit in Operette, Oper und Musical gleichermaßen und ist in seiner Vielseitigkeit für die Volksoper seit Jahrzehnten ein unverzichtbares Ensemblemitglied.

An der Volksoper war Schreibmayer unter anderem in den Titelrollen von „Der Zwerg und „König Kandaules" zu sehen und stand als Rudolph Frank Höss in der Österreichischen Erstaufführung von „Sophie’s Choice, als Christobald („Irrelohe von Franz Schreker) und als Knusperhexe („Hänsel und Gretel) auf der Bühne.

Erfolge feierte Kurt Schreibmayer außerdem in zahlreichen Musicals und Operetten, etwa als Danilo und Baron Mirko Zeta („Die lustige Witwe).

"Nach wie vor betrete ich mit Freude und Stolz das Haus, in dem ich so viele schöne Momente erleben durfte! Die Volksoper, ihre Künstlerinnen und Künstler, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihr Publikum sind meine Familie, meine Heimat. Ich hatte auch Angebote an andere große Häuser zu gehen, aber ich habe mich mit voller Überzeugung für die Volksoper entschieden, wo ich mit viele großen Kollegen arbeiten durfte. Ganz herzlich bedanke ich mich bei meiner Frau, Helga Papouschek , die in sonnigen und und auch stürmischen Zeiten immer an meiner Seite war.", so Schreibmayer gerührt von der Ehrung.

