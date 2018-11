Ein "Regenbogenbaby" für Sänger Vincent Bueno

Am 2. November um Punkt 15 Uhr tat das kleine, große Wunder von Vincent Bueno (32) seinen ersten Schrei.

Der Sänger und dessen Ehefrau Charity Grace freuen sich über ihre dritte Tochter, ihr Regenbogenbaby Krista Faith, das mit 49 Zentimeter, 3020 Gramm und vor allem kerngesund im Wiener AKH zur Welt kam.

Denn, nach Tochter Kezzy (4), musste die junge Familie im Oktober 2015 das wohl Schlimmste durchleben: ihr zweites Mädchen, Samantha († 19. Oktober 2015), lebte nur 97 Minuten („Heute“ berichtete).

Doch mit der Geburt von Krista Faith brechen nun wieder wundervolle Zeiten, gefüllt mit Liebe für die Buenos an.

Perfektes Timing: „Ich spiele ja zur Zeit am Theater in der Schweiz, bekam nur den 2. und 3. November frei und genau den Tag hat sich dann unsere Kleine als Geburtstag ausgesucht. Das ist so irre“, kann Vincent sein Glück kaum fassen. „Ich und drei Mädels, das wird eine Herausforderung“, scherzt er und küsst seine Tochter.

(vaf)