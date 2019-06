Ex-Miss erobert Indien

Auch ohne Missen-Krone (wurde ihr nachträglich aberkannt) kann man als Model so richtig durchstarten. Eine, die das vormacht, ist die Linzerin Daniela Zivkovic (22), die bereits ein bekanntes Gesicht in Indien ist.

"Momentan befinde ich mich in New Delhi, wo ich lebe und als Model arbeite", strahlt die dunkelhaarige Schönheit. "Schon am ersten Tag wurde mir beigebracht, wie man genau in einem Sari posieren muss. Das nehmen die Inder sehr genau."

Nach einigen Katalog- und Werbeshootings hat sich Zivkovic bereits gut eingelebt. "Ich fange an, Bollywood zu mögen. Und eines muss ich zugeben: Vom ersten Tag an mochte ich das Essen hier."

