Gerald Pichowetz schlüpft in Damenkleider

Ein bisserl Mrs. Doubtfire steckt wohl auch in Gerald Pichowetz! In seinem Gloria Theater schlüpfte er jetzt mit Wuschelperücke und rotem Lippenstift in die Rolle der Miss Marple in dem Stück „Ein Fall für Miss Marple“ und führte auch Regie.

Als Haushälterin steht ihm übriges Jazz Gitti zur Seite!

(cor)