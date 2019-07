Gudenus: Drittes Kind im September

In der Öffentlichkeit seit dem "Ibiza-Video" ein Buhmann, läuft es für Ex-FPÖ-Politiker Johann Gudenus privat prächtig. Seine Ehefrau Tajana postete am Donnerstag hübsche Bilder mit Babybauch. Es ist ihr zweites gemeinsames Kind (Gudenus hat einen Sohn aus erster Ehe).

"Es stand eine Frühgeburt im Raum. Die Situation konnte Gott sei Dank stabilisiert werden. An dieser Stelle ein Dank an meine wunderbare und starke Frau, ohne die alles wohl unbewältigbar wäre", so Gudenus zu "Heute".

Eine Tochter haben sie schon (wurde am 4. April ein Jahr alt), jetzt kommt ein Knirps. Termin: Mitte September. "Wir gestalten gerade ein Bubenzimmer." Und: "Familienglück ist das Wichtigste. Wir freuen uns auf den Nachwuchs und halten fest zusammen, alles andere ist unwichtig!"

(red)