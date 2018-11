Journalist Dieter Chmelar bei Unfall schwer verletzt

Am Freitag postete Chmelar auf Twitter ein Foto, das ihn mit einer mehr als 10 Zentimeter langen Narbe am linken Handgelenk sowie einigen tiefblauen Flecken zeigt. "Kann schon wieder ein bisschen lächeln nach zweieinhalbstündiger Operation mit Einsetzen einer Titanplatte und zweier Stahlklammern", schrieb er dazu.



Auf die Frage, was ihm denn da schreckliches passiert sei, gab es eine detaillierte Antwort. Er war mit seinem Fahrrad auf einem Radweg unterwegs, als rund drei Meter vor ihm jemand eine Autotür aufgemacht hat.

Beim unvermeidbaren Sturz erlitt der Moderator links einen komplizierten Handgelenksbruch sowie einen doppelten Bänderriss. Die rechte Seite kam mit einer Schulterprellung und einer Fraktur des Radiusköpfchens etwas glimpflicher davon.

Der Vorfall sei glücklicherweise von Augenzeugen beobachtet worden, so Chmelar, der nach dem Sturz vor allem an den "Sauschmerzen" leidet.

(baf)