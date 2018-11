Kathi Wörndl wieder Mama!

Kathi Wörndl wurde erneut Mama (Bild: privat) Kathi Wörndl wurde erneut Mama (Bild: privat) Bildstrecken Tatjana Boenisch Baby Bianca Schwarzjirg Babyparty

„Darf ich mich vorstellen, meine Name ist Lotta Emilia. Ich habe eine dunkle Mähne und ziemliche Pausbäckchen“, mit diesen süßen Zeilen teilte RTL II-Moderatorin Kathi Wörndl (35) „Heute“ die Geburt ihres dritten Kindes mit. Paulina (7) und Valentin (9) bekommen schon jetzt nicht genug von ihrer kleinen Schwester, die am Samstag den 10. November um 23.33 Uhr mit rund 3 Kilo das Licht der Welt erblickt hat.

„Untertags ist sie ein Musterbaby, in der Nacht eine Partyqueen“, lacht Wörndl, die jetzt erst einmal in Salzburg eine Babypause einlegt, bevor es wieder nach Berlin vor die TV-Kameras geht. Wir gratulieren von ganzem Herzen!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cor)