Kochlöffel weg, hier sitzt Top-Koch an den Drums

An die 250 Gäste konnten sich an Champagner, Austern und Wagyu-Burgern erfreuen. Das schmeckte köstlich, was bei einem Spitzenkoch nichts Ungewöhnliches ist.

Umfrage Gehen Sie gerne in Restaurants essen? Ja, ich liebe es essen zu gehen

Nein, ich koche lieber zu Hause

Kommt auf das Restaurant an

Kommt auf die Stimmung an

Keine Ahnung

Staunen

Als dann aber zu späterer Stunde die Band "Nagelstudio" von Freund und Anwalt Daniel Gahleithner auftrat, staunten die Anwesenden nicht schlecht. Juan Amador nahm kurzerhand hinterm Schlagzeug Platz und begeisterte die johlende Menge.

"Amador hat hervorragend eine AC/DC-Nummer mit uns gespielt. Auf besondere Nachfrage dann noch ein zweites Mal", so Gahleithner. Er ist seit Kurzem Gastro-Kollege. Gemeinsam mit dem Wiener Spitzenkoch Alexander Mayer betreibt er den neuen Hotspot "Mayer&Freunde" in Wien beim Stephansdom.



(red)