Peter Patzak - Film-Ikone mit mehr als 50 Filmen, zahllosen TV-Produktionen und Büchern wurde nun von Jeannine und Friedrich Schiller im Marchfelderhof mit der "Goldenen Filmklappe 2018" ausgezeichnet.

Bekannt geworden ist er unter anderem für die Kultserie "Kottan ermittelt", welche er von 1976 bis 1983 inszenierte - wobei er selbst unzählige Male als Schauspieler vor der Kamera stand!

"Meine Kinder haben sich über meine zahlreichen Preise sehr gefreut - die Goldene Romy wurde mit Lachsspray überzogen, die Goldene Kamera hab ich ins Fenster gestellt, weil ich wusste, der Fritz Eckhardt geht dort spazieren und ärgert sich. Was mit diesem wunderbaren Preis hier passiert kann ich Ihnen in 10 Jahren sagen. Noch was: Hätte ich den Andy Lee Lang schon vor 30 Jahren kennen gelernt, hätten wir Kottans Kapelle um die ganze Welt geschickt.", so Patzak, der sich sehr darüber freute, dass Lee Lang extra seinen USA-Urlaub beendete, um bei dem Event dabei sein zu können.

Erstmals seit vielen Jahren durften man endlich wieder, nach ihrem Schlaganfall 2013, Peter Patzaks Gattin Eve Joy mit tosendem Applaus begrüßen.

Bereits vor über 40 Jahren kreuzten sich die Wege von Jeannine Schiller und Peter Patzak für einen Werbespot von Firn-Bonbon, bei dem Jeannine als kesse “Sexbombe” mitwirkte.

„ Ich musste in dem Film den schwierigen Satz sagen: Firn-Bonbons zerbeißt man nicht, die lutscht man.", lacht Schiller.

Bei der Feier war natürlich auch eine entsprechende kulinarische "Untermalung" angesagt. Marchfelderhof Küchenchef Christian Langer punktete mit einem grandiosen Gansl-Dinner - dazu gab es eine exzellente Weinparade.

Beim kulinarischen "Gänsemarsch" tummelten sich weitere prominente Gäste wie Mörbisch Intendant Peter Edelmann, Sängerin Tini Kainrath, Schauspieler Christian Spatzek, Ambassador of Rock´n´Roll Andy-Lee Lang, Society-Lady Christina Lugner und “Mr. Ferrari” Heribert Kasper.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(vaf)