Late Night Shopping mit den Edlseern & Livekunst

Shopping Center Tycoon Peter Schaider hat zum Late Night Shopping geladen und eine Vielzahl an neuen Top-Geschäfte und Marken präsentiert, die offiziell am Donnerstag eröffnet wurden.

Für Unterhaltung sorgten die Edlseer und Alexander Bisenz mit seinem Event „Kunst im Auhof Center“.

Die rund 300 geladenen Besucher waren begeistert über „ihr“ Aufhofcenter im neuen Kleid und ließen sich mitreißen von einem fulminanten Konzert der Edlseer.

Alexander Bisenz malte im Rahmen seines außergewöhnlichen Kunstevents „Kunst im Auhof Center“ gemeinsam mit prominenten Gästen wie Christine Schuberth ein einmaliges Gemälde.

"Es war für mich eine große Herausforderung in diesem tollen Einkaufscenter eine Livemalerei zu machen, wo ich auch einen Platz bekommen habe diese auszustellen. Solch eine große Frequenz ist natürlich wesentlich besser als in einem Museum, das kaum besucht ist. Das als lebender Künstler zu erleben ist großartig. Ich bin total begeistert, dass Peter Schaider Künstlern diese Präsentationsplattform gibt.", so Bisenz.

