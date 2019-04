Lichter antwortet Petzner: "Mir ist das zu weinerlich"

Musikmanagerin Marika Lichter (69) gewann 2005 die erste Staffel von "Dancing Stars" (im Abba-Kostüm, legendär!). Also wurde sie vor Start der neuen Runde um ihre Expertise gebeten und legte dabei Stefan Petzner (38) eine auf. Er könnte nur "das Publikum rechts außen gewinnen".

Was keiner wusste: Petzner ärgerte sich und schrieb Lichter am 17. März ein E-Mail. Tenor: Sie sei "voller Hass und böser Gefühle". Auftakt einer Streiterei, die seit Wochen mehr Hüftschwung hat als der Ex-BZÖ-Politiker. Im "Heute"-Talk nennt Lichter nun das Mail geradeheraus "ein geistloses Schriftstück". Und: "Es gehört zu den ungefähr drei oder vier Mails in meinem Leben, die ich nicht beantwortet habe. Mir ist das zu wehleidig, weinerlich und uncool. Für einen Politiker suboptimale Attribute."

Und Petzner? Er lässt über "Heute" ausrichten: "Ich bin wieder weiter und ich stehe zu jedem Wort im E-Mail!"

