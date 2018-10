Manfred Baumanns Liebeserklärung an Wien

Oh, du schönes Wien! Im neuen Bildband "Vienna" huldigt Star-Fotograf Manfred Baumann seiner Heimatstadt.

Nationale und internationale Promis Ex-Bachelor Paul Janke und die Magier Amelie van Tass und Thommy Ten (standen im Finale von America's got Talent") kamen zur Präsentation bei BMW Wien und verrieten, was diese Stadt so einzigartig macht.

"Wien trägt so viel Geschichte in sich. Die kleinen Gassen sind einfach bezaubernd. Es zieht so viele Menschen in seinen Bann - die Stadt hat, wenn man so sagen will, eine magische Anziehungskraft!", schwärmt das Duo.





(vaf)