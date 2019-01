Mit dem E-Scooter zum Wiener Zuckerbäckerball

Wer glaubt, dass es am Zuckerbäckerball ind er Wiener Hofburg nicht auch deftig zugehen kann, der hat sich getäuscht.

Denn "Ballmutti" und Opernsängerin Birgit Sarata sorgte Donnerstagabend für einen herzhaften "Fleischhauer-Empfang", bevor es auf das Tanzparkett ging und die Hüften geschwungen wurden.

"Der ganze Abend steht im Zeichen von Futter und Glick-gluck! Beim Tanzen der Quadrille wird abgespeckt, und am Freitag sind dann alle wieder schlank!", lachte die Diva im Interview.

"Der Opernball spielt zwar in einer anderen Liga, doch wir sind dafür der 'Ball der Lebensfreude'!, schwärmte die Sängerin.

Auch das Ehepaar Worseg tanzte zur Ballnacht an - das jedoch nicht in der Limosine sondern per E-Scooter.

In Frack und Ballkleid zogen die beiden jedoch auch das Augenmerk der Polizei auf sich und wurden auf dem Weg zur Hofburg gleich zweimal vom "Freund und Helfer" kontrolliert.

