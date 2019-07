Musterknabe: Dominic Thiem ist besser!

Tennis-Ass Dominic Thiem (25) kam am Abend des 17.7. zur Vorpremiere der Dokumentation "Der Thiem-Spirit" in Begleitung seines Vaters Wolfgang, seiner Mama Karin und seines kleinen Bruders Moritz. Auch Kumpel Skispringer Gregor Schlierenzauer wollte sich die Einblicke abseits des Center Court nicht entgehen lassen.

Umfrage Schafft es Dominic Thiem zur Nummer 1 der Welt? Ja! Er hat das Zeug dazu, wird die erste rot-weiß-rote Nummer 1 nach Thomas Muster.

Nein! Ihm fehlt diese absolute Klasse, das geht sich nicht aus.

Ich weiß es nicht.

Die Möglichkeit ist da, sobald die "Großen Drei" die Bühne verlassen.

Hautnah dabei

Ein halbes Jahr begleitete ServusTV Dominic hautnah, beobachtete, wie hart der 25-Jährige für den Erfolg trainierte, was die Tennis-Götter Rafael Nadal, Roger Federer und Co. über ihn denken, was abseits des Tennisplatzes wichtig für ihn ist und welchen Einfluss die Eltern und Großeltern auf die Karriere hatten. "Er ist besser, als ich es war!", so die steirische Tennis-Legende Thomas Muster (51) in der Doku.



(red)