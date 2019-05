Prominente Speakerinnen bei Wiener Women's Talk

Vor 100 Jahren wurde das Frauenwahlrecht in Österreich eingeführt – beim Women's Talk der European Union of Woman Austria (EUWA) sprachen am Dienstagabend zu diesem Anlass zahlreiche Besucherinnen und Rednerinnen, darunter "Heute"-Herausgeberin Dr. Eva Dichand, Martina Fasslabend, Agnes Husslein, Rosalinde Haller, Dorretta Carter, Sonja Moser-Stiegelbauer, Karoline Edtstadler, Alexandra Kautzky-Willer und viele weitere zum Thema Macht und Frauen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute)