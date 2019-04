Robert Kratky "petznert" für 40.000 Insta-Follower

Einst bekundete Robert Kratky (45), Wecker der Nation, im Talk mit Claudia Stöckl (52) zum Thema "Dancing Stars": "Ich würde lieber in Gramatneusiedl tot überm Zaun hängen, als dort mitzumachen".

"Witziger" Popowackler

Jetzt postete der Ö3-Morgenmann ein Video auf Instagram, das ihn ausgelassen tanzend in der Nähe seiner Wahlheimat Stein an der Donau zeigt. Zu "Kiss my Funky Town" von Tom Jones und Lipps Inc. "petznert" er in Timberlands herum. 40.000 gefiel das schon.

Wir hätten da eine Frage: Verstehen wir das als Bewerbung für "Dancing Stars 2020"?

