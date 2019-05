"Dancing Stars"-Jurorin zeigt sich nackt im Kino

Langsam nähert sich Gregor Bloéb, im zivilen Leben Angetrauter von Nina Proll, von hinten an Karina Sarkissova (35) an, schiebt das Handtuch, in das sie gewickelt ist, weg, massiert ihre Brüste.

Nackt und schwanger

Die "Dancing Stars"-Jurorin mimt eine traumatisierte Baletttänzerin, zeigt sich in der Rolle nicht nur nackt, sondern mit Schwangerschaftsbauch, denn gedreht wurde bereits vor vier Jahren und zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war sie im neunten Monat schwanger mit ihrem zweiten Sohn Lev.

Angezogen gibt es Sarkissova wieder am Freitag um 20.15 Uhr auf ORF eins zu sehen.

(red)