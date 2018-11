Setzer & Fleißner übernehmen für Schwarzjirg

PULS 4-Ladies Johanna Setzer und Barbara Fleißner wechseln sich ab sofort auf der berühmten Café Puls-Frühstückscouch ab während Bianca Schwarzjirg in die wohlverdiente Babypause geht.

„Für mich heißt es quasi back to the roots! Ich habe ja mittlerweile schon 10 Jahre Café Puls-Erfahrung und weiß dadurch sehr gut, wie sich das anfühlen wird. Ich hatte jetzt lange genug Zeit vorzuschlafen und bin mit zwei Weckern, fixen Nachmittagsschlafeinheiten und Vitamin C plus Zink gewappnet!“, freut sich Setzer auf die frühen Morgenstunden.

Barbara Fleißner ist nicht nur weiterhin beim Café Puls-Magazin in vollem Einsatz, sondern ab sofort auch im PULS 4-Morgen-Business: „Die Morgensendung war immer eine meiner liebsten Sendungen. Gemeinsam mit Österreich aufstehen ist schon etwas ganz Besonderes und ein großes Privileg. Ich habe mich schon massig mit Kaffee eingedeckt!“

Die zwei PULS 4-Ladies freuen sich, Schwarzjirg in der Babypause zu vertreten: „Wir freuen uns Bibi in der Zwischenzeit möglichst gut zu vertreten. Sie wird uns dann wohl selbst um 02:45 Uhr den Wakeup-Call geben weil ihre kleine Tochter sie auf Trab halten wird!“

Immer Montag bis Freitag ab 05:30 Uhr auf PULS 4.

