Trara um Tara

"Sieben verschiedene Designs werden es, aber jedes davon in verschiedenen Farben. Zu kaufen wird es die Stücke im Onlineshop geben. Außerdem wird es einen Showroom geben, wo man die Kleider ansehen kann", erzählt die Blondine im Gespräch mit "Heute".

Produziert wird ihre Mode übrigens in der Ukraine – aus gutem Grund: "Mein Freund und auch Firmenpartner Maxim kommt ursprünglich aus der Ukraine. Es liegt ihm sehr am Herzen, den Menschen dort zu helfen und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wir sind auch regelmäßig dort und arbeiten fleißig mit", so Tara.

