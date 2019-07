'Bachelor'-Star bringt Kind im Kleiderschrank zur Welt

Der "Bachelor" schenkte Jade Roper in der US-Version der Kuppelshow zwar nicht die letzte Rose, in "Bachelor in Paradise" fand die 32-Jährige aber doch noch das große Liebesglück. Sie eroberte das Herz von Tanner Tolbert (32), gewann mit ihm die Show und ehelichte ihren Schatz Anfang 2016.

Am 4. Mai 2017 kam die Tochter des Paares zur Welt, am 30. Juli 2019 bekam das Mädchen ein Geschwisterchen. Die zweite Geburt verlief allerdings kurios, wie Jade Tolbert auf Instagram verriet.

Furchterregend

"Ich hatte meine Niederkunft gestern versehentlich zuhause, in unserem Haupt-Wandschrank", so der Reality-TV-Promi. "Ich musste erst mal mit dem Schock klarkommen, da ich das überhaupt nicht so geplant hatte, aber ich bin jeder Person so dankbar, die geholfen hat, unseren Sohn sicher in diese Welt zu bringen."

Jade hatte es nicht mehr ins Krankenhaus geschafft, nachdem ihre Fruchtblase geplatzt war. 75 Minuten später hielt sie bereits ihren Sohn in den Armen. Jades Mann Tanner, dessen Mutter sowie einige Sanitäter und Feuerwehrleute halfen bei der Heim-Geburt, die Jade selbst als "einen der furchterregendsten Momente" ihres Lebens beschrieb.

Am Ende ging zum Glück alles gut. Die stolze Mama versprach, in Kürze weitere Bilder und Infos via Instagram zu veröffentlichen.

(lfd)