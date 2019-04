"Das war das Baby" - Hat sich Heidi verplappert?

Zum bereits dritten Mal wurden die Oscars der deutschen Influencer verliehen. Besser gesagt: Der "About-You"-Award. Die Kategorien teilen sich auf in Style, Health, Newcomer und "Idol of the Year". Eine davon passte irgendwie in keine der Kategorien, offenbar wollte man sie aber dennoch irgendwie auszeichnen. Deshalb wurde für Heidi Klum erstmals der "Special Award" eingeführt. Die Laudatio erinnerte an die klassischen "Lebenswerke", jedoch wollte man sich wohl von den eingerosteten Preisverleihungen ein wenig abheben.

Gerüchteküche brodelt wieder

Auf dem Weg zur Bühne passierte der Model-Mama etwas sehr unangenehmes. Ihre Hose platzte auf. Als sie dann den Preis entgegennimmt rutscht ihr ein Satz aus, der im Applaus fast untergeht: "Wahrscheinlich das Baby".

Im Anschluss tut sie so, als sei nichts gewesen und bedankt sich brav bei allen möglichen Leuten und hebt auch ein paar ihrer ehemaligen Kandidatinnen hervor. Ob sie sich tatsächlich verplappert hat oder einfach nur die Gerüchteküche mit einem sarkastischen Sager wieder ankurbeln wollte ist natürlich nicht klar. Gesprochen wurde aber definitiv darüber.

