"GZSZ"-Star Chryssanthi Kavazi ist schwanger

"Hi, wir sind's", schrieb der Serienstar am Montagabend zu einem Foto auf Instagram. Darauf lacht sie fröhlich in die Kamera und hält sich dabei den Bauch. Der Hashtag #babylove verrät alles Übrige. Seit 2018 ist Kavazi mit Tom Beck, bekannt aus der RTL-Serie "Alarm für Cobra 11", verheiratet.

In den Kommentaren gab es zahlreiche Glückwünsche, auch von vielen Kollegen. "Ich werde Tante", freute sich etwa "GZSZ"-Schauspielerin Valentina Pahde.

Die 30-Jährige wird ab Herbst in den Mutterschutz geschickt, fällt somit laut einer Mitteilung von RTL bei "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" für ein paar Monate aus. Doch soll sie bereits im Frühjahr 2020 wieder in der Rolle der Laura Lehmann zu sehen sein werden.





(baf)