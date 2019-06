"Heinz" erfüllt Ed Sheeran seinen größten Wunsch

Auch wenn Ed Sheeran (28) in den feinsten Restaurants der Welt oder an entlegenen, exotischen Orten speist - eine Flasche "Heinz"-Tomatenketchup hat er immer mit dabei. Auf seinem Instagram-Account gibt es zahlreiche Postings, die diese kulinarische Liebe bezeugen. Sogar das Logo hat er sich auf den Arm tätowieren lassen.

Vor wenigen Wochen wandte sich Ed nun mit einer Werbeidee an die US-amerikanische Firma. Die sind einer Zusammenarbeit mit dem Sänger, der eine Millionenschar an Fans hat, nicht abgeneigt. Auf Instagram präsentierte der Brite am Mittwoch nun das gemeinsame Projekt. "Edchup" soll das persönlich gebrandete Tomatenketchup heißen. "Es ist echt wahr und ihr habt bald die Möglichkeit, eure Hände da ranzubekommen", schreibt er zu einem Foto, auf dem er die Signature-Flasche küsst.

Für Sheeran geht damit laut eigener Aussage ein Traum in Erfüllung.

(baf)