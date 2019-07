"Widerlich, dass Leute die Bilder ihres Todes teilen"

"Es ist absolut ekelhaft, dass Leute die Bilder von Biancas tragischem Tod teilen und screenshotten", prangert ihre Stiefmutter Kaleigh Nicole auf Facebook an.

Der Killer postete auf Instagram nach der Bluttat weiter. (Bild: Screenshot) Der Killer postete auf Instagram nach der Bluttat weiter. (Bild: Screenshot)

Bilder "verfolgen mich"

"Ich habe die Bilder gesehen, ich werde sie IMMER vor Augen haben, wenn ich an sie denke. Wenn ich meine Augen schließe, verfolgten sie mich", fährt sie fort.

"Wie wäre es, wenn wir eine bisschen verd...... Mitgefühl für ihre Mutter, Schwester, Stiefschwestern und -Bruder, Nichten und Neffen und ihre Freunde zeigen. Wie wäre es, wenn wir ein bisschen Mitgefühl FÜR SIE zeigen!!!"

"Stellt euch vor ihr sitzt da, könnt es nicht glauben und betet zu Gott, dass alles nur ein Irrtum ist und euer Kind doch noch in einer Minute durch die Tür kommt. Jetzt stellt euch vor, ihr seht diese Bilder und fühlt etwas in euch zerbrechen. Stellt euch vor, nicht schreien und nicht brüllen zu können, weil eure Seele zerbrochen ist", fuhr sie im langen Post fort.

Stiefmutter bittet um Bilder ihrer LEBENDEN Stieftochter

Biancas Stiefmutter bittet darum, statt die kranken Bilder zu teilen, sie zu melden. Wer Foto ihrer Stieftochter verbreiten will, soll lieber daran erinnern, was für eine schöne junge Frau und wei voll von Leben sie war.

Brutaler Messer-Mord, dann postete er die Fotos seiner toten Freundin

Social-Media-Celebrity und Instagrammerin Bianca D. wurde am Wochenende von ihrem Freund Clark, den sie auf Instagram kennenlernte, in New York brutal ermordet. Der 21-Jährige und sein späteres Opfer verbrachten das Wochenende miteinander, dann kam es zum Streit. Er fiel mit einem Messer über sie her, brachte sie um und postete die Fotos der Leiche online. User meldeten die Bilder der Polizei.

Am Sonntag in der Früh rief Clark selbst den Notruf und stach sich mit dem Messer, mit dem er auch Bianca ermordet hatte, in den Hals. Er legte sich auf die abgedeckte Leiche des Mädchens, machte Selfies und postete weiter.

Die Polizisten brachten den Schwerverletzten ins Spital. Dort konnten die Ärzte sein Leben retten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)