"Lucifer" Tom Ellis hat seine Freundin geheiratet

Das Paar ist seit vier Jahren zusammen und hat nun den Schritt vor den Traualtar gewagt. Den romantischen Meilenstein teilte der Frauenschwarm auf seinem Instagram-Account. Auf dem geposteten Bild stehen die frisch Vermählten auf einem Steg, im Hintergrund ist ein Boot zu sehen, was Tom mit einem ironischen Augenzwinkern kommentiert.

"Meine neue Ehefrau Meaghan Oppenheimer war ein wenig unsicher bezüglich meiner Fahrzeugwahl für die Flitterwochen", schrieb er so. "Danke an alle, die unseren besonderen Tag so kostbar gemacht haben".

Die schöne Braut, die zu dem Anlass eine atemberaubende Robe aus weißer Spitze von Naeem Khan trug, teilte ein weiteres Bild von der Hochzeit auf ihrem eigenen Account. "Verheiratet!!!", kommentierte sie den Schnappschuss simpel.

Laut "E! News" waren unter den geladenen Gästen auch Toms "Lucifer"-Co-Stars Lauren German, Lesley-Anne Brandt, D. B. Woodside, Kevin Alejandro, Rachael Harris sowie Aimee Garcia. Letztere teilte ein Selfie von dem Abend mit ihren Serienkollegen und schwärmte: "Ich liebe diese Leute so sehr".

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)