'Maxim' macht Olivia Culpo zur "heißesten Frau 2019"

Die 27-jährige Olivia Culpo darf sich ab sofort hochoffiziell "heißeste Frau des Jahres" nennen. Sie belegte auf der jährlich vom "Maxim"-Magazin veröffentlichten "Hot 100"-Liste heuer den ersten Platz.

"Es fühlt sich immer noch nicht real an. Vielen Dank an das 'Maxim' für die Chance und an all die Menschen, die mit mir an daran gearbeitet haben", freut sich die ehemalige "Miss Universe" über die Auszeichnung und postet dazu ein paar Fotos, die der Starfotograf Gilles Bensimon von ihr für die aktuelle Coverstory im "Maxim" geschossen hat, auf Instagram.

Auf den wirklich heißen Schwarz-Weiß-Aufnahmen ist die 27-Jährige in sehr tollen, freizügigen Posen zu sehen. Culpo tritt als "heißeste Frau des Jahres" unter anderem in die Fußstapfen von Stella Maxwell und Kate Upton.

(baf)