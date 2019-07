"Nicht der Antichrist": Michael Sheen wird Papa

Sheen verkündete mit 50 stolz, dass er nochmal Papa wird: "Sehr glücklich alle wissen zu lassen, dass meine Partnerin Anna und ich einen eigenen kleinen Engel erwarten. (Nur um sicherzugehen - wir bekommen ein Baby!) #nichtderAntichrist"

Sheen wird zur Zeit für seine Rolle als Engel Aziraphalel in Neil Gaimans Mini-Series "Good Omens" gefeiert, wo er es mit Adam, dem Baby des Satans zu tun bekommt.

Baby-Mama ist schwedische Theater-Schauspielerin

Sheens Freundin ist die 25-jährige Schwedin Anna Lundberg. Im Mai wurde bekannt, dass die beiden ein Paar sind. Sie ist eine Theater-Schauspielerin, die in New York lebte und arbeitete. Laut ihrem Instagram-Profil lebt sie zur Zeit in Großbritannien.

Sheens Ex-Freudinnen: Comedians und Schauspielerinnen

Sheens Beziehung mit Kate Beckinsale endete nach acht Jahren 2003. Danach war er drei Jahre mit der US-Komikerin Sarah Silverman zusammen. Zuletzt datete er die irische Komikerin Aisling Bea bis März 2019.

Sheens erstes Kind ist 20

Mit Kate Beckinale hat Michael Sheen die gemeinsame Tochter Lily Mo Sheen. Die wunderhübsche Tochter ist inzwischen 20, jetzt bekommt sie überraschend ein kleines Brüderchen oder Schwesterchen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)