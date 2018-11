"Victoria's Secret" verleiht den Kardashians Flügel

Ganz in weiß marschierten Kourtney, Kim, Kylie, Kendall und Khloe durch die Straßen Hollywoods. Die Internet-Berühmtheiten verkleideten sich an Halloween als Victoria's Secret-Engel.

Und weil die fünf Damen nicht irgendwer, sondern die Kardashians sind, taten sie das in den Original-Laufsteg-Outfits des berühmten Unterwäsche-Labels. Victoria's Secret verlieh die teuren Einzelstücke an die ebenfalls berühmten Schwestern.

Kourtney Kardashian trug die Flügel von Constance Jablonski und das Korsette von Maryna Linchuk. Kim flog in den Flügeln von Behati Prinsloos Flügeln an. Kendall, die als einzige der Schwestern Erfahrung als Victoria's Secret Model aufweisen kann, trug die Flügel von Chanel Iman. Khloe kam ebenfalls in einem Teil, das zuvor schon von Maryna Linchuk vorgeführt worden war.

Nesthäkchen Kylie gab sich am extravagantesten. Sie zeigte sich in dem juwelenbesetzten Bodysuit, in dem Candice Swanepoel bei der Fashionshow 2015 über den Laufsteg schritt.





