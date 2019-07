400.000€ dafür, dass sie aussehen wie Helene

Helene Fischer hat sich bereits seit einiger Zeit zurückgezogen. Sie nimmt sich wohl eine Kreativ-Pause. Wenn das Angebot aber stimmt, dann kehrt die Schlagerqueen doch zwischendurch auf die Bühne zurück. So legte Bau-Unternehmer Günter Papenburg rund eine Million Euro auf den Tisch, damit Helene zu seinem Geburtstag erscheint.

Helene Fischer für kleines Geld

Wenn man aber gerade nicht eine siebenstellige Summe auf dem Konto hat, dann bleibt einem wohl nichts anderes über als auf das Comeback zu warten. Wobei: Ab 1.000 Euro aufwärts kann man sich Helene Fischer auf die Bühne holen. Wenn auch nicht die echte.

Da sich die Königin des Schlagers eine Auszeit nimmt, wittern Helene-Doubles ihre Chance. Denn die Nachfrage nach ihren Auftritten ist nach wie vor immens hoch.

Faszinierend dabei: Einige der Doubles scheffeln mit den Gigs so viel Geld, dass sie hauptberuflich in die Rolle von Helene Fischer schlüpfen. So hat beispielsweise Victoria Kern (29) 2013 ihren Job gekündigt. Der Grund ist schnell geliefert: Die 29-Jährige steht bis zu 200 Mal im Jahr auf der Bühne und gibt die Songs der Schlagerqueen zum Besten. Pro Auftritt verlangt sie mindestens 2.000 Euro. Aufs Jahr gerechnet sind das satte 400.000 Euro Brutto.

Zum Verwechseln ähnlich

Doch sie ist nicht die Einzige, die jedes Jahr unzählige Male für gute Stimmung sorgt. Nicht wenige von ihnen können gut davon leben, dass sie aussehen und annähernd so klingen wie Helene.

Sieht man sich die Homepages und Online-Profile der Doubles an, dann wird klar: Die nehmen ihren Job sehr ernst. Die Outfits des Originals werden teilweise bis auf die Naht kopiert. Fotos werden nachgestellt. Von den Posen auf der Bühne muss man dabei gar nicht anfangen.



Auf den ersten Blick kann man die zwei schnell verwechseln

Wie lange die Pause von Helene Fischer andauern wird, ist noch unklar. In der Zwischenzeit wird sie aber von ihren unzähligen Doubles definitiv würdig vertreten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)