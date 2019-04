Aaron Carter kündigt neue Jacko-Enthüllungen an

Seit zwei Männer in der Doku "Leaving Neverland" schwere Missbrauchs-Vorwürfe gegen den 2009 verstorbenen Michael Jackson erhoben hatten, ging es mit dem Ruf der einstigen Pop-Ikone steil bergab.

Nun holt auch einer gegen ihn aus, der bislang immer auf Jackos Seite war. Aaron Carter (31), als Kind selbst oft Gast in der Neverland Ranch, stellte laut "Gala" weiter Enthüllungen über den berühmten Musiker in Aussicht.

Jetzt will auch Aaron sprechen

"Um ehrlich zu sein: Nachdem ich sah, wie alle dieses Storys enthüllt wurden, war ich etwas aggressiv, als ich darüber sprach", so Carter. "Jeder hat eben seine eigene Geschichte und jeder hat seine eigene Situation. In Bezug auf diese Situation habe auch ich meine eigenen Erfahrungen mit Michael. Also werde ich auch darüber sprechen. In der Zukunft."

Das Skurrile daran: Selbst nach Veröffentlichung von "Leaving Neverland" hatte Carter vehement zu Michael Jackson gehalten. Er erklärte, früher sogar im Bett des Sängers geschlafen zu haben, ohne dass es zu Übergriffen gekommen sei. Die Frage, ob Carter einen weiteren Missbrauch aufdecken wolle, beantwortete der 31-Jährige nicht: "Da musst du schon abwarten, bis ich darüber rede."

Michael Jackson

Aaron wird immer hinter Jacko stehen

Worum es sich handeln könnte, ist völlig unklar. Schließlich sieht Carter den verstorbenen Musiker immer noch als Freund: "Ich werde dennoch immer hinter ihm stehen. Auch wenn es um etwas nicht so Schmeichelhaftes geht. Aber ich werde meine Wahrheit sagen."

Auch über Jacksons Familie hatte Aaron Carter etwas zu sagen: "Ich liebe sie. Auch wenn ihnen möglicherweise nicht gefallen wird, was ich enthüllen werde."

Einige Jacko-Fans vermuten eine schamlose PR-Aktion hinter Carters Ankündigung. Was wirklich Sache ist, wird die Weltöffentlichkeit voraussichtlich in Kürze erfahren.

(lfd)