Ach du Shrek! Wer zeigt sich als grüne Monster?

Natürlich steckt hinter den grandios aufwendigen Kostümen niemand anderer als Gastgeberin Heidi Klum und ihr Freund Tom Kaulitz. Die beiden haben für das diejährige Gruselfest erneut weder Kosten noch Mühen gescheut.

In einer Stundenlangen Prozedur verwandelten sich die 45-jährige Model-Mama und der Musiker in das beliebte Animationsmärchenpaar. Auf Instagram zeigte Klum in einigen Videos wie immer das "Making of" ihres Outfits.

(baf)