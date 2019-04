Kaum geschieden knutscht Adele bereits einen Neuen

Ihre Beziehung zu Simon Konecki (45) hielt Adele (30) immer aus dem Rampenlicht, es gibt kaum Fotos der beiden. Die beiden kamen 2011 zusammen, vor drei Jahren heirateten sie in ihrer Villa in L.A. in winzigstem Rahmen.

Seltenes gemeinsames Foto: Adele und Simon Konecki beim Glastonbury Festival 2015 (Bild: picturedesk.com) Seltenes gemeinsames Foto: Adele und Simon Konecki beim Glastonbury Festival 2015 (Bild: picturedesk.com)

Am 20. April kontaktierte Adeles Presseleute das "People"-Magazin und verkündeten die Trennung. Gleichzeitig ließ Adele ausrichten, dass sie nicht vorhabe mehr Infos bekannt zu geben. Man kann sich vorstellen, dass sich in Wirklichkeit viel mehr tut als Adele der Öffentlichkeit verrät.

Trennung ist in Wirklichkeit Scheidung

Das britisch Klatschblatt "dailymail" (Adele stammt ja aus England) will jetzt mehr erfahren haben. Die Sängerin und ihr Mann sollen schon seit Jahren getrennt leben. Es soll einen Grund geben, warum gerade jetzt das Aus bekannt gegeben wurde. Adele und Simon ließen sich heimlich scheiden.



Neuer schaut aus wie ihr Ehemann

Für die Theorie, dass die Beziehung schon lange vorbei ist, spricht, dass Adele, laut "Sun" mit einem neuen Mann gesichtet wurde. In New York soll sie mit einem Simon-Konecki-Lookalike heiße Küsse ausgetauscht haben. Adele sei allerdings noch lange nicht auf der Suche nach etwas Festem.

(lam)