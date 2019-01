Adriana Lima und Freund haben sich getrennt

Das US-Magazin "People" berichtet, dass sich die 37-jährige Lima und Metin Hara, ein türkischer Autor, nach eineinhalb Jahren getrennt haben sollen. Nach ihrem letzten Auftritt bei der "Victoria's Secret"-Fashionshow letzten November in New York die zweite große Änderung in ihrem Leben.

Offiziell bestätigt wurde die Trennung allerdings noch nicht. Die gebürtige Brasilianerin hat aus ihrer früheren Beziehung zum serbischen Basketball-Profi Marko Jaric zwei Töchter.

