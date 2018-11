Alec Baldwin schlug bei Streit um Parkplatz zu

Auch Hollywood-Star Alec Baldwin ist am Freitag beim Autofahren die Hutschnur geplatzt. Ein Mann soll ihm in der Nähe seiner New Yorker Wohnung vor der Nase einen Parkplatz weggeschnappt haben.

"Was glaubst du, was du da tust", soll der 60-Jährige schreiend aus seinem Wagen gestürmt sein. Der aufbrausende Baldwin habe seinem Kontrahenten dann sofort ins geschlagen.

Trump wünscht Glück

Die Polizei, die den Schauspieler wenig später festgenommen hat, bestätigte den Angriff gegenüber der "New York Times". Nach einigen Stunden in einer Arrestzelle in Greenwich Village durfte er die Polizeistation verlassen. Es liegt jedoch eine Anklage wegen Körperverletzung vor. Sein Opfer soll angeblich nicht schwer verletzt sein, wurde aber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Als Host der Comedy-Show "Saturday Night Live" ist Baldwin in den letzten Monaten vor allem durch seine Parodie von US-Präsident Donald Trump bekannt. Der Staatschef wurde von Reportern über den Vorfall informiert. "Ich wünsche ihm viel Glück", sagte Trum mit einem Lächeln.

VIP-Bilder des Tages

VIP-Bild des Tages 2018

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)