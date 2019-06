Alles aus? Hat Irina Shayk Bradley Cooper verlassen?

Seit 2015 gelten die 33-jährige Irina Shayk und der um 11 Jahre ältere Bradley Cooper als Traumpaar. Das Glück wurde vor zwei Jahren durch Töchterchen Lea De Seine komplettiert.

Doch nun soll die Beziehung am Ende sein. Wie ein Insider gegenüber "Page Six" verraten hat, "laufen die Dinge nicht gut, Keiner ist glücklich". Irina Shayk soll mit der gemeinsamen Tochter bereits aus dem vier Millionen Dollar teuren Anwesen in Los Angeles ausgezogen sein. Eine offizielle Bestätigung dahingehend gibt es allerdings keine.

Schon seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass es zwischen den beiden nicht mehr so richtig passen soll. Speziell der Oscar-Auftritt von Lady Gaga und Bradley Cooper befeuerte die Gerüchteküche, dass zwischen den beiden Filmpartner eine Affäre am Laufen ist.

Lady Gaga und Bradley Cooper bei den Oscars

Oscars 2019 - Lady Gaga und Bradley Cooper

(baf)