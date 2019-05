Amy Schumer verrät den Namen ihres Sohnes

Amy Schumer brachte am Wochenende ihr Baby zur Welt. In einem Instagram-Post verriet die Comedy-Schauspielerin nun den Namen ihres Sohnes.

"Gene Attell Fischer und sein Vater Chris.", schrieb sie zu einem Foto von den beiden. Zuvor hatte Amy scherzhaft auf die Geburt des royalen Babys angespielt, das nur Stunden nach ihrem Sohn geboren wurde.

Amy hat ein "royales Baby" bekommen

Die 37-Jährige schrieb am Montag in den sozialen Netzwerken: "Gestern um 22.55 Uhr wurde unser royales Baby geboren." Glückwünsche kamen bereits von einigen Kollegen, so gratulierte Jennifer Garner und kommentierte, "Wunderschön! Was für großartige Neuigkeiten". Jessica Chastain, Sarah Jessica Parker und Gal Gadot freuten sich ebenfalls mit der frisch gebackenen Mama.

