Andrea Kiewel überrascht Fans mit neuem Look

Rosa Lippen, dezentes Make-Up und natürlich blondes Haar – so kannten wir die 53-Jährige bisher. Doch nun präsentierte sich die Moderatorin der ZDF-Show "Fernsehgarten" in einem völlig neuen Look.

"Was ist mit Kiwis Gesicht passiert?"

Sie wirkt wesentlich jünger, ihre Haare sind viel heller und auch sonst schaut sie völlig verändert aus. "Was ist denn mit Kiwis Gesicht passiert?", fragt ein User auf Instagram.

"Andrea Kiewel - what happened? Hab ich was verpasst?", heißt es in einem Kommentar auf Twitter. Manche User meinen sogar, dass die 53-jährige Berlinerin dem Topmodel Lena Gercke (31) ähnlich sieht. Und was meint Kiewel selbst? Die hat sich bislang noch nicht dazu geäußert.

VIP-Bild des Tages

VIP-Bild des Tages 2019

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)